وقال قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا في بيان نشرته المستشارية الألمانية إن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير في كل المسائل المتعلقة بالدنمارك وغرينلاند"، مذكّرين بأن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي مثل الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "مملكة الدنمارك، بما فيها غرينلاند، جزء من حلف شمال الأطلسي. إن أمن المنطقة القطبية يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وشدد القادة على احترام "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود".

وخلص البيان إلى القول "هذه مبادئ عالمية، ولن نكفّ عن الدفاع عنها".

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، الإثنين، أن أي استيلاء أميركي على جزيرة غرينلاند سيمثل نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت العملية الخاطفة التي نفذتها القوات الأميركية في كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في وقت مبكر من السبت الماضي، قد تركت العالم في حالة ذهول، وضاعفت من مخاوف الدنمارك وغرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك وجزء من حلف الناتو.