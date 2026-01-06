وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "علينا إصلاح البلاد أولا. لا يمكن إجراء انتخابات"، مضيفا: "سيستغرق الأمر فترة من الوقت. علينا إعادة البلاد إلى عافيتها".

ولا تزال الحكومة الفنزويلية تعتبر نيكولاس مادورو، الذي احتجزته القوات الأميركية، السبت، الرئيس الشرعي للبلاد.

ووفقا للدستور الفنزويلي، في حال حدوث شغور دائم في منصب الرئاسة، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة ويتعين تنظيم انتخابات جديدة خلال 30 يومًا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجديدة تعتبر الوضع الحالي شغورا دائما في المنصب.

وقد أدت ديلسي رودريغيز، التي شغلت منصب نائبة مادورو منذ عام 2018، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد، الإثنين، بعدما كلفتها المحكمة العليا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتولي مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت.

وكانت القوات الأميركية قد هاجمت أهدافا داخل فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع واعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، حيث جرى نقلهما إلى نيويورك، الإثنين، لمواجهة تهم تتعلق بجرائم مخدرات مزعومة.