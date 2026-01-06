وقال ناشطون من كراكاس إنهم لا يستطيعون التأكد من طبيعة ما يحدث على الأرض، في ظل انتشار أمني غير مسبوق، مشيرين إلى أن العاصمة تشهد تحركات مريبة منذ ساعات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مسلحين في شوارع كراكاس، إلى جانب مقاطع أخرى توثق إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة، ما زاد من الغموض حول تطورات المشهد الأمني.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان ومصدر مقرّب من الحكومة الفنزويلية بوقوع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة أو حجم الخسائر.

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام فنزويلية انتشار آليات عسكرية في بعض شوارع كراكاس إلى جانب رصد انتشار مسلحين

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد سياسي لافت، حيث قامت القوات الأميركية قبل أيام، بعملية عسكرية، اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله للولايات المتحدة لمحاكمته.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي إن العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا كانت إجراء حاسما ومبررا، محمّلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤولية مقتل "آلاف الأميركيين"، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأميركي أن مادورو متهم، بعد سنوات من تهريب المخدرات غير المشروعة وإدخال عناصر عصابات عنيفة إلى الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم وُجهت بشأنها تهم في المحاكم الأميركية، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية.