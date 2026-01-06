وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News، أن تنفيذ مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن واشنطن منفتحة على دعم أي جهد تقوده شركات النفط لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، نافياً وجود نية لتصعيد عسكري في الوقت الراهن، كما شدد على أن فنزويلا لن تُجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين الأميركيين في حال قرر إعادة نشر القوات الأميركية في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الصلاحية تندرج ضمن صلاحياته الرئاسية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه فنزويلا أزمة طاقة حادة، وسط اهتمام أميركي متجدد بمستقبل قطاع النفط في البلاد.