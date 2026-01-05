ماذا قال مادورو وزوجته؟

عندما سأله القاضي عن إقراره بالتهم، ردّ مادورو قائلا: "أنا بريء، لست مذنبا، أنا رجل نزيه ورئيس بلدي".

وأضاف للقاضي هيلرستين: "أنا لست مذنبا، أنا بريء من أي شيء ذكر هنا".

كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهم الموجهة إليها، وقالت مستعينة بمترجم: "أنا بريئة تماما". وأضافت: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".

وقد أُدخل مادورو وزوجته إلى قاعة المحكمة قرابة منتصف النهار لحضور جلسة قانونية قصيرة لكنها إلزامية. وكان الزوجان مقيدين بالأغلال في كاحليهما، وزودا بسماعات رأس لترجمة مجريات الجلسة.

وظهر مادورو لأول مرة في قاعة محكمة أميركية لمواجهة تهم تتعلق بالأسلحة والمخدرات، وهي التهم التي استندت إليها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتبرير عملية القبض عليه وجلبه إلى نيويورك.

وتم نقل مادورو وزوجته صباح الإثنين تحت حراسة أمنية مشددة من سجن بروكلين، حيث كانا محتجزين، إلى مقر المحكمة في مانهاتن.

"إصابات بالغة أثناء الاختطاف"

قال محاميا مادورو وزوجته فلوريس، خلال مثولهما أمام المحكمة، إن موكليهما يعانيان من مشاكل صحية.

وذكر محامي فلوريس، مارك دونلي، للقاضي أن موكلته تعاني من "إصابات بالغة"، موضحا: "كما ترون، تعرضت فلوريس لإصابات بالغة أثناء اختطافها".

وأشار إلى أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، وأنها بحاجة إلى فحص طبي.

وشاهد مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية فلوريس وهي تضع ضمادات على رأسها أثناء الإجراءات في المحكمة.

ولم يتضح كيف أُصيبت زوجة مادورو بهذه الكدمات، علما أن القوات الأميركية ألقت القبض عليها رفقة زوجها، السبت، من منزلهما في فنزويلا ونقلتهما إلى نيويورك.

هذا وقال محامي مادورو، باري بولاك، إن موكله "رئيس دولة ذات سيادة ويتمتع بالحصانة" التي يكفلها له هذا الوضع.

وأضاف أن هناك "تساؤلات حول قانونية اختطافه من قبل الجيش"، وأنه سيتم تقديم "كمّ هائل" من المستندات قبل المحاكمة لمعالجة هذه الطعون القانونية.

ولفت إلى أن "هناك بعض المشاكل الصحية" لدى مادورو "التي تتطلب عناية طبية".