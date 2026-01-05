فقبل يوم واحد من اعتقال قوات خاصة أميركية لمادورو ‌وزوجته في الثالث من يناير ونقلهما إلى نيويورك، حذر الرئيس الأميركي في ​منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه إذا قتلت القيادة الإيرانية المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 28 ديسمبر فإن الولايات المتحدة "ستهب لنجدتهم". ولقي 17 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن.

وخيارات طهران محدودة بسبب وعيد ترامب والأزمة الاقتصادية التي طال أمدها والتي تفاقمت بعد أن شنت إسرائيل، التي انضمت إليها الولايات المتحدة، ضربات على الجمهورية الإيرانية في يونيو في حرب استمرت 12 يوما وشملت استهداف عدة مواقع نووية إيرانية.

الضحية التالية

قال أحد المسؤولين الإيرانيين لرويترز: "هذه الضغوط المزدوجة ضيقت مساحة المناورة أمام طهران، وتركت القادة في حيرة بين الغضب الشعبي في الشوارع والمطالب ‌والتهديدات المتشددة من واشنطن، مع وجود خيارات قليلة قابلة للتطبيق ومخاطر كبيرة على كل مسار".

وأيد هذا الرأي مسؤولان آخران ومسؤول إيراني سابق لا يزال مقربا من صناع القرار في إيران. وطلب جميعهم عدم نشر الأسماء بسبب حساسية الموقف.

وقال مسؤول ثان إن بعض دوائر ⁠السلطة تخشى أن تكون إيران "الضحية التالية لسياسة ترامب الخارجية العدوانية"، وذلك بعد التحرك الأميركي في فنزويلا.

وتضرر الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية المستمرة منذ سنوات، وشهد الريال الإيراني تراجعا حادا منذ الضربات الإسرائيلية الأميركية العام الماضي التي استهدفت بشكل أساسي المواقع النووية، حيث يقول الغرب ‌إن طهران تعمل على تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران ذلك.

ولا تضاهي ​الاحتجاجات التي اندلعت في طهران وامتدت إلى بعض المدن في غرب إيران وجنوبها حجم القلاقل التي اجتاحت البلاد في عامي 2022 و2023 بسبب وفاة مهسا أميني التي لقيت حتفها اثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم انتهاكها لقانون الحجاب.

ولكن، حتى وإن كانت هذه الاحتجاجات أصغر حجما، إلا أنها سرعان ما تحولت من التركيز فقط على الاقتصادي لتشمل إحباطات أوسع نطاقا.

ويشكل هذا تحديا للسلطات التي تحاول الحفاظ على روح الوحدة الوطنية التي برزت خلال الضربات الإسرائيلية الأميركية وبعدها.

وقال مسؤول ثالث إن المخاوف تتزايد في طهران من أن "ترامب أو إسرائيل ربما يقومان بعمل عسكري ضد إيران، مثلما ​فعلا في يونيو".

إيران حليف قديم لفنزويلا

ونددت طهران، المتحالفة ‍منذ فترة طويلة مع فنزويلا، بالإجراء الذي اتخذته واشنطن في كراكاس، كما نددت بتصريحات ترامب بشأن إيران.

وتعاني فنزويلا، مثلها مثل إيران، من العقوبات الأميركية منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مثل هذه التصريحات حول "شؤون إيران الداخلية لا تعدو، وفقا للأعراف الدولية، سوى أن تكون تحريضا على العنف وتحريضا على الإرهاب وتحريضا على القتل".