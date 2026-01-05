وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "شكرته على عمله"، ونشر صورا لاجتماعه مع ماليوك البالغ 42 عاما، تُظهر الرجلين يتصافحان.

واكتسب الجنرال ماليوك شعبية واسعة في بلاده بعد سلسلة هجمات واسعة النطاق على روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

وفي عملية غير مسبوقة، أُطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت"، نجح جهاز الأمن الأوكراني في تدمير عدد من الطائرات الروسية عام 2025 في هجوم جوي منسق بطائرات مسيرة تم تهريبها إلى روسيا داخل شاحنات.

واستهدفت هذه الطائرات المسيرة في وقت متزامن عدة قواعد جوية في الأراضي الروسية، مستهدفة طائرات استُخدمت في قصف المدن الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن ماليوك، الذي ترأس جهاز الأمن الأوكراني منذ العام 2022، سيواصل عمله داخل الجهاز وسيركز على عمليات ضد روسيا، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

كما وقّع زيلينسكي مرسوما بتعيين يفغيني خمارا، رئيس قسم "ألفا" المتخصص في عمليات الكوماندوس داخل جهاز الأمن، رئيسا مؤقتا للجهاز.

وبعد انتشار أخبار لمدة أيام تحدثت عن مغادرة ماليوك لمنصبه، أصدر عدد من القادة العسكريين الأوكرانيين البارزين بيانات السبت أعربوا فيها عن دعمهم له، مشيدين بكفاءته.

ويأتي قرار زيلينسكي باستبداله ضمن تعديلات واسعة النطاق يجريها الرئيس الأوكراني في مناصب بمجال الدفاع، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب مع روسيا.

والأسبوع الماضي، عيّن زيلينسكي رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف الذي يحظى بشعبية واسعة، مديرا للمكتب الرئاسي، وأعلن قرب استبدال وزير الدفاع.

وأكد زيلينسكي السبت ردا على سؤال عن قراراته أنه يريد إعادة تفعيل هذه الأجهزة "في حال" رفضت روسيا وقف الأعمال العدائية.