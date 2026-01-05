وبحسب المشاهد، ظهر مادورو داخل سيارة محاطة بعناصر أمنية، قبل أن تتوقف في موقع محصّن، حيث جرى نقله وزوجته إلى مروحية خصصت لإيصالهما إلى المحكمة في مانهاتن.

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة فيدرالية أميركية في وقت لاحق الإثنين.

ووُجهت إلى الرئيس البالغ من العمر 66 عاما، وزوجته البالغة من العمر 69 عاما، تهم التآمر لتهريب المخدرات والإرهاب، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة ضد الولايات المتحدة، وذلك في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك يوم السبت.

وجاءت التهم الموجهة للزوجين بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهما في مجمعهما شديد التحصين في كاراكاس، خلال عملية جريئة أُطلق عليها اسم عملية "العزم المطلق".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا.

وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد.