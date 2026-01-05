وقالت مود بريغون للصحفيين إن ماكرون اعتبر في الوقت نفسه أن مادورو "ديكتاتور" وأن رحيله "خبر سار للفنزويليين".

وكان الرئيس الفرنسي تعرض لانتقادات ولا سيما من اليسار، أخذت عليه عدم تنديده بأسلوب واشنطن في تنفيذ العملية ضد مادورو في رد فعله الأول عليها.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، إنه يتعين ⁠على الولايات المتحدة أن تفسر ‌للعالم ​تصرفاتها في فنزويلا.

وذكر المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر ​صحفي ‍دوري أنه يجب على الولايات المتحدة "‍أن ⁠تفسر للمجتمع ‍الدولي على أي أساس يجب ‌الحكم على ‍الأفعال ‍التي شهدناها خلال الأيام ‌القليلة الماضية، وهذا لم يحدث بعد".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على أهداف في فنزويلا في وقت مبكر من يوم السبت، وألقت القبض على مادورو وأخرجته من البلاد مع زوجته.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.

وتعتبر الولايات المتحدة مادورو حاكما غير شرعي منذ إعلانه الفوز في انتخابات عام 2018 التي شابتها، بحسب واشنطن، اتهامات واسعة بالتزوير.

ويقول المدّعون الأميركيون إن مادورو كان زعيم شبكة إجرامية تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين فنزويليين، تآمرت على مدى عقود مع جماعات تهريب مخدرات ومنظمات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، لإغراق الأراضي الأميركية بآلاف الأطنان من الكوكايين.