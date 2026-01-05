وفي حديث له على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصف ستارمر تلك المنشورات بأنها "مقيتة"، مؤكدا أنه "كان ينبغي إبلاغه بها، لكن ذلك لم يحدث".

وأثار حزب العمال البريطاني موجة انتقادات حادة عقب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر، التي أعرب فيها عن سعادته بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وعودته إلى لندن، والذي نسبت له تغريدات تحض على العنف.

ونشرت الصحف البريطانية بعد ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة تويتر سابقا، التي تسمى إكس حاليا، وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد "الصهاينة" والشرطة.

وقال ستارمر في وقت سابق إنه كان "سعيدًا للغاية" بوصول عبد الفتاح إلى بريطانيا ولمّ شمله مع عائلته عقب الإفراج عنه من سجن مصري.

لكنه عاد ليؤكد في المقابلة الأخيرة: "بالطبع أندم على ذلك"، مشددًا على أن المنشورات كانت "غير مقبولة".

وأضاف: "كما أوضحت، لم أكن على علم بهذه التعليقات عند الترحيب به في البلاد".

وعند سؤاله عن سبب عدم قيام أي جهة حكومية بالتدقيق في خلفية عبد الفتاح، قال ستارمر إنه طرح السؤال نفسه على الفريق المعني، لأنه "كان يجب إبلاغه ولم يتم ذلك"، معتبرا أن ما جرى يمثل "فشلًا في النظام"، ومؤكدًا اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وأوضح رئيس الوزراء أن قضية عبد الفتاح عُولجت على أنها "قضية قنصلية".

ويبلغ عبد الفتاح 44 عامًا، وهو يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، إذ مُنح الجنسية البريطانية في ديسمبر 2021 عبر والدته المولودة في لندن.

بيان علاء عبد الفتاح

وقال عبد الفتاح ‍في بيان إن عددا من تغريداته أسيء فهمها، لكن بعضها غير مقبول.

وتابع قائلا: "بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماما بعيدا عن مقصدها، أتفهم حقا ‍كيف كانت صادمة ⁠ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة".

وأضاف: "كانت في معظمها تعبيرا عن ‍غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري".