وقال ترامب: "سنقودها ونصلحها. وسنجري الانتخابات في الوقت المناسب، ولكن الأمر الأساسي هو الإصلاح. إنها دولة مدمرة".

وأضاف: "علينا القيام بشيء واحد في فنزويلا، وهو إعادتها. إنها دولة ميتة الآن".

وقال الرئيس الأميركي إن شركات النفط ستضخ "استثمارات ضخمة من أجل إعادة بناء البنية التحتية" في فنزويلا.

وأوضح أن "الشركات مستعدة للعمل. ستدخل البلاد. ستعيد بناء البنية التحتية".

وقال ترامب إنه لم يتحدث مع نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، التي تتولى حاليا منصب الرئيس بالوكالة بأوامر من المحكمة العليا لحين إجراء الانتخابات الجديدة.

لجنة للإفراج عن مادورو

وشكّلت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين تم اعتقلا ونقلا إلى الولايات المتحدة.

وأودع مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، السبت، سجنا في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في المدينة الإثنين.

وأعلن وزير الإعلام فريدي نانييز تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" سيكون عضوا فيها بينما سيترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز ووزير الخارجية إيفان خيل.

في الوقت نفسه، دعت ديلسي رودريغيز في رسالة على تليغرام إلى علاقات "متوازنة وقائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة.

كما عقدت أول اجتماع لمجلس وزرائها في اليوم التالي من توليها منصبها.