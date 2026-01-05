ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" عن ترامب قوله، خلال مكالمة هاتفية معها: "إذا لم تفعل ما هو صحيح، فسوف تدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما أكبر من الثمن الذي دفعه نيكولاس مادورو".

ولم تكشف المجلة عن السؤال الذي جاء الرد عليه، كما لم يوضح ترامب المقصود بما اعتبره "التصرف الصحيح".

ويأتي هذا التهديد بعد ساعات من إعلان توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله خارج البلاد، في عملية نفذتها قوات خاصة أميركية فجر السبت، وفق تقارير إعلامية.

وعقب الإطاحة بمادورو، أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية تعيين نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهو قرار حظي بدعم الجيش الفنزويلي، الذي يُعد عامل القوة الأبرز في البلاد.

وكان ترامب قد قال، السبت، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن رودريغيز "مستعدة للتعاون"، على حد تعبيره.

غير أن نائبة الرئيس الفنزويلي اتخذت موقفا مغايرا، إذ طالبت بالإفراج عن مادورو، ووصفت العملية الأميركية بأنها "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة". وقالت، في رسالة مباشرة إلى ترامب: "لن نكون عبيدا مرة أخرى أبدا".

وتزيد هذه التصريحات المتبادلة من حدة التوتر السياسي بين واشنطن وكراكاس، في وقت تشهد فيه فنزويلا مرحلة انتقالية غير مسبوقة وسط انقسام داخلي وضغوط دولية متصاعدة.