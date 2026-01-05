وقالت فريدريكسن، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء على غرينلاند "غير منطقي على الإطلاق"، مشددة على أن واشنطن "لا تملك أي حق في ضم أي من المناطق الثلاث التابعة للمملكة الدنماركية".

وأضافت رئيسة الوزراء الدنماركية أن غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن المملكة، "ليست للبيع"، مؤكدة أن شعب الجزيرة عبّر بوضوح عن موقفه الرافض لأي مساس بوضعها.

وجاءت تصريحات فريدريكسن ردا على تجديد الرئيس الأميركي رغبته في ضم غرينلاند خلال مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك"، في خطوة أعادت إلى الواجهة جدلا سياسيا ودبلوماسيا بين كوبنهاغن وواشنطن.

وختمت فريدريكسن بيانها بدعوة الولايات المتحدة إلى الكف عن مثل هذه التهديدات بحق "حليف وثيق وتاريخي"، واحترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.