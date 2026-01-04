ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن ميدفيديف، قوله، الأحد: "قد يكون اختطاف النازي الجديد ميرتس انعطافا رائعا في هذا المهرجان من الأحداث".

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ليس بالأمر المستحيل.

ولفت ميدفيديف إلى أن "هناك أسبابا لمقاضاته في ألمانيا، لذا لن تكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داع".

واعتبر أن مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم اعتقاله في عملية عسكرية أميركية السبت ونقل إلى نيويورك، لا تثبت صحتها عند التدقيق.

ثم تحول ميدفيديف إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن ولايته انتهت منذ زمن طويل.

ولطالما ادعت موسكو أن زيلينسكي رئيس غير شرعي لأنه لم يتم إجراء انتخابات.

لكن لا يزال زيلينسكي في منصبه بموجب دستور أوكرانيا، الذي يسمح بتمديد مدة ولاية الرئيس أثناء الحرب.