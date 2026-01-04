وأوضح بادرينو، في بيان تلفزيوني الأحد، أنه لا يملك رقما دقيقا للضحايا.

ومن جهة أخرى، أيد الوزير إعلان نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز التي تولت الرئاسة مؤقتا، مؤكدا وضع القوات المسلحة في حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد "لضمان السيادة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، السبت، وأدت إلى اعتقال مادورو، قد أدت إلى مقتل 40 شخصا.

وذكر مسؤولون أميركيون أنه تم إرسال أكثر من 150 طائرة أميركية لتدمير الدفاعات الجوية الفنزويلية، حتى تتمكن المروحيات العسكرية من إنزال القوات التي هاجمت موقع مادورو.

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".

وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.

ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد".