وشهد عام 2025 أكبر تقدم ميداني للقوات الروسية منذ الأشهر الأولى للحرب في 2022، حيث سيطر الجيش الروسي على أكثر من 4,300 إلى 5,600 كم⊃2; إضافية من الأراضي الأوكرانية خلال ذلك العام وحده.

وبحلول بداية عام 2026، باتت القوات الروسية تسيطر على حوالي 116,165 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يمثل 19.25% من إجمالي مساحة أوكرانيا.

فيما يلي توزيع تقريبي لمساحات ونسب السيطرة الروسية حسب المقاطعات الأوكرانية (بناءً على تحديثات يناير 2026):

شبه جزيرة القرم: تسيطر عليها روسيا بالكامل بنسبة 100% (حوالي 27,000 كم⊃2;).

مقاطعة لوغانسك: تسيطر روسيا على 99.6% من مساحتها، وهي شبه محتلة بالكامل.

مقاطعة دونيتسك: ارتفعت نسبة السيطرة الروسية فيها لتصل إلى 78.1% بعد التقدم الذي أحرزته خلال عام 2025.

مقاطعة زابوريجيا: تسيطر روسيا على حوالي 74.8% من مساحتها.

مقاطعة خيرسون: تسيطر روسيا على حوالي 72% من مساحتها.

مقاطعة خاركيف: تسيطر روسيا على 4.7% من مساحتها (حوالي 1,500 كم⊃2; تقريباً كجزء من منطقة عازلة).

مقاطعة سومي: تسيطر روسيا على جيب حدودي يمثل حوالي 1% من مساحة المقاطعة.

مقاطعة دنيبروبتروفسك: سجلت روسيا تواجداً صغيراً جداً لأول مرة بنسبة 0.6%.

مقاطعة ميكولايف: تسيطر روسيا على أجزاء صغيرة جداً متبقية (تحديداً في شبه جزيرة كينبورن).

على الرغم من تحقيق روسيا مكاسب إقليمية كبيرة في عام 2025، حيث سيطرت على أكثر من 4,300 كيلومتر مربع في ذلك العام، إلا أن هذه المكاسب لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي مساحة أوكرانيا، مما يعكس تصاعد حدة القتال في المناطق المتنازع عليها بشدة.