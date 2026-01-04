وبتفقد حساب ترامب على منصته، لم تعد صورة مادورو منشورة.

وظهر الرئيس الفنزويلي في الصورة بملابس رياضية، معصوب العينين ومكبل اليدين، بينما حمل قنينة مياه صغيرة.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق قال فيه: "نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي دبليو أو جيما"، التي نقل على متنها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وفي عملية عسكرية صباح السبت، شنت قوات أميركية ضربات على فنزويلا واعتقلت مادورو وزوجته ونقلتهما إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، نقل إلى نيويورك، حيث سيحاكم بتهم تهريب المخدرات.