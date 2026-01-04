وقال دوفي، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القيود "انتهت عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه يمكن استئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن شركات الطيران أبلغت بالقرار، وستعمل على تحديث جداول رحلاتها بسرعة، داعيا المسافرين إلى التواصل مع شركاتهم في حال تأثرت رحلاتهم بالإجراءات السابقة.

ولم يتطرق الإعلان إلى المجال الجوي فوق فنزويلا، الذي كانت إدارة الطيران الفيدرالية قد فرضت عليه قيودا منفصلة في وقت سابق، تزامنا مع عملية عسكرية ألقت خلالها قوات أميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو واقتادته إلى الولايات المتحدة.