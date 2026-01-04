وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، فرضت سيطرتها على بلدة بودولي في مقاطعة خاركيف، إضافة لدحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، وإلحاق خسائر فادحة بها.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 سيارات، ومدفع هاوتزر أميركي الصنع من طراز إم 198 عيار 155 ملم، و3 مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات الغرب".

وتابعت الوزارة قائلة إن مجموعة قوات الشمال عززت مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي تابع للقوات الأوكرانية قرب بلدتي كوندراتوفكا وبيساريفكا في مقاطعة سومي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، و3 مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات إمداد.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 180 جنديا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع، و7 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، بالإضافة إلى مستودعين للإمدادات ومستودع للوقود.