وقد تم تقييد يديه أثناء اقتياده إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن.

وبحسب وسائل إعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، عند دخوله مقر إدارة مكافحة المخدرات، وجّه مادورو تحية هادئة بمناسبة العام الجديد لضباط الإدارة المرافقين له.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر الزعيم البالغ من العمر 63 عامًا، مكبّل اليدين ويرتدي سترة سوداء ذات قلنسوة، وهو يسير في ممر مُغطّى بسجادة زرقاء كُتب عليها "DEA NYD".

وقالت مادورو مبتسمًا "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد" للأشخاص الذين يرافقونه أثناء اقتياده إلى داخل المنشأة من قِبل اثنين من مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات.

ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.