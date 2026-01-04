كما أظهرت مقاطع أخرى مادورو وهو يتجول مقيدا داخل البناية التي جرى اعتقاله فيها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، السبت، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا خلال الليل واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، متعهدا بسيطرة واشنطن في الوقت الحالي على فنزويلا، رغم تعهد مسؤولين فنزويليين بالمقاومة.

وقال ترامب إن قوات خاصة أميركية ألقت القبض على مادورو داخل أو قرب أحد منازله الآمنة، في عملية وصفها بالدراماتيكية، ونفذت خلال الليل، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أنحاء من العاصمة كاراكاس.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في منتجع مار الاجو بولاية فلوريدا: "سندير البلاد حتى يحين الوقت الذي يمكننا فيه القيام بعملية انتقال آمنة وسليمة وحكيمة".

وتابع: "لا يمكننا المخاطرة بتولي شخص آخر إدارة فنزويلا لا يضع مصالح الفنزويليين بعين الاعتبار".

وذكرت وسائل إعلام أن طائرة تقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس هبطت في شمال ولاية نيويورك مساء أمس الأحد.

وأظهر مقطع مصور وصول الطائرة إلى مطار ستيوارت الدولي، الواقع على بعد نحو 97 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك، وصعود عدد من الأفراد الأميركيين الذين يرتدون زي مكتب التحقيقات الاتحادي وأزياء أخرى إلى الطائرة بعد هبوطها.

وحددت شبكات أخبار تلفزيونية، من بينها سي إن إن، وفوكس نيوز، وإم إس إن بي سي، هوية الشخص الذي نزل من الطائرة على أنه نيكولاس مادورو.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأميركية إن من المتوقع أن يمثل مادورو، الذي وُجهت إليه عدة تهم، من بينها التآمر في مجال المخدرات، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول أن زوجته سيليا فلوريس تواجه أيضا تهما، من بينها التآمر لاستيراد الكوكايين.

وذكر المسؤول لرويترز أن من المتوقع أن يُحتجز مادورو في مركز احتجاز بمدينة بروكلين، قبل مثوله أمام المحكمة.