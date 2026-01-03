وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل "تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا"، معتبرا أنها جرت بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي "لعب دورا قياديا في العالم الحر".

وأضاف ساعر أن إسرائيل تقف "إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية"، الذي عانى "استبدادا غير شرعي" في عهد مادورو.

ورحب الوزير بإزاحة ما وصفه "الديكتاتور الذي قاد شبكة لتجارة المخدرات والإرهاب"، معربا عن أمله في عودة الديمقراطية إلى فنزويلا وإقامة علاقات ودية بين البلدين.

وأكد أن "الشعب الفنزويلي يستحق ممارسة حقوقه الديمقراطية"، مشددا على أن أميركا الجنوبية "تستحق مستقبلا خاليا من محور الإرهاب والمخدرات".