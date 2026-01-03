وقال فانس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قدم عدة خيارات، لكنه كان واضحا جدا طوال هذه العملية: يجب وقف تهريب المخدرات، ويجب إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

وفي تعليق على منصة "إكس"، اعتبر فانس أن "مادورو أحدث شخص يكتشف أن الرئيس ترامب يعني ما يقوله".

واستطرد: "إليكم تنبيه لكل من يقول إن هذا غير قانوني: يواجه مادورو عدة لوائح اتهام في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وقال: "لا يعفى المرء من العقاب على تهريب المخدرات في الولايات المتحدة لمجرد إقامته بقصر في كراكاس".

ويتهم ترامب مادورو برئاسة شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه الأخير، متهما الولايات المتحدة بالسعي لإطاحته من أجل الاستيلاء على احتياطات النفط في البلاد، وهي الأكبر في العالم.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر الماضي، فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا أو خروجها منها، وصادرت واشنطن شحنتين ⁠من النفط الفنزويلي.

وأظهرت بيانات رصد ووثائق داخلية أن هذا الحصار تسبب في تراجع صادرات الدولة العضو في منظمة "أوبك" خلال الشهر الماضي إلى نحو نصف الكمية التي ‌شحنتها في نوفمبر، والبالغة ‍950 ألف برميل يوميا.

ودفعت التحركات الأميركية العديد من من مالكي السفن إلى تغيير مسارها بعيدا ‌عن المياه الفنزويلية، مما أدى إلى تراكم مخزونات النفط الخام والوقود لشركة النفط الفنزويلية بشكل سريع.

واضطرت الشركة إلى إبطاء وتيرة عمليات التسليم في الموانئ، وتخزين النفط على متن ناقلات لتجنب خفض إنتاج النفط الخام أو عمليات ⁠التكرير.