وطبقا لبيان صادر عن الجيش الباكستاني، فإن صاروخ "تيمور" الجوال، المطلق من الجو قادر على استهداف أهداف العدو البرية والبحرية بدقة عالية على مدى 600 كيلومتر.

ويحمل الصاروخ رأسا حربيا تقليديا، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

وتابع الجيش أن الصاروخ مزود بنظام ملاحة وتوجيه متطور ومصمم للتحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، مما يمكنه من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المعادية.

مميزات الصاروخ تيمور: