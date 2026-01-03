وبهذا تصبح هذه البلدة العاشرة التي تتكمكن القوات الروسية من السيطرة عليها في مناطق العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان: "كما عززت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر القوات الأوكرانية قرب بلدات غرونوفكا وكوندراتوفكا وبيساريفكا وشوستكا في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم دحر قوات كييف قرب بلدات ستاريتسا وتيرنوفايا وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".

وتابعت الوزارة أن وحدات مجموعة القوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع هامة، وألحقت خسائر بشرية وعسكرية بالقوات الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكي، ونوفي دونباس، ورودينسكي، وتوريتسكي، وأوداتشني في دونيتسك، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

السيطرة على 9 بلدات

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على 9 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، مكبّدة بذلك القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

وجاء في بيان عن الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق و6 ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الجوية، في الفترة من 27 ديسمبر 2025 إلى 2 يناير 2026".

وأضاف البيان "وقد ألحقت هذه الضربات أضرارًا بالمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، والبنية التحتية للنقل والموانئ، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، وورش تجميع ومستودعات طائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الوقود والذخيرة، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وأكد البيان أنه "نتيجة للإجراءات الحاسمة، تمكنت قوات مجموعة الشرق الروسية، من السيطرة على بلدة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان، أكملت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، السيطرة على بلدات ديبروفا في دونيتسك، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركيف، في غضون أسبوع.

وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت خلال الأسبوع، بلدات دميتروف (ميرنوغراد) ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في دونيتسك.

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتحرير بلدات ستيبنوغورسك ولوكيانوفسكوي في مقاطعة زابورويجيا.

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وعلى الصعيد ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت: "تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية أديغيا، وطائرة مسيرة واحدة فوق حوض مياه بحر آزوف".