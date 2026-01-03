وكتب السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو عبر منصة "إكس"، أن "هذه الحرب غير قانونية"، واصفا ما يجري بأنه "ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق".

من جهة أخرى، أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوكه الدستورية حيال العملية، متسائلا عما إذا كان هناك ما يبرر استخدام القوة "في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، مؤكدا القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد، وقال إن العملية جرت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، مضيفا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لعرض التفاصيل.

وكشفت شبكة "سي بي إس" أن قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي هي التي نفذت عملية الاعتقال.

وأوضحت أن مادورو ألقي القبض عليه فجر السبت على يد عناصر من الوحدة الخاصة، التي تعد من أعلى وحدات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، وسبق أن شاركت في العملية التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي عام 2019.

واستهدفت غارات أميركية مواقع عسكرية ومدنية داخل فنزويلا، شملت أحياء سكنية وبنى تحتية في العاصمة كراكاس.

وفجر الهجوم موجة انتقادات داخل الكونغرس، خاصة في ظل تحركات سابقة لنواب ديمقراطيين وجمهوريين للحد من أي عمل عسكري ضد فنزويلا من دون موافقة السلطة التشريعية.