وكتب ترامب في منشور ​على منصة "تروث سوشيال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".

وكشف ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.

وأفاد الرئيس الأميركي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الوضع في فنزويلا، السبت.

والسبت استهدفت هجمات أميركية مواقع عسكرية ومدنية في فنزويلا، بما في ذلك أحياء سكنية وبنى تحتية وسط العاصمة كراكاس.