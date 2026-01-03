وقال الهندي لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، إن مناطق استراتيجية عدة تعرضت للقصف الأميركي.

وأضاف أن "المشروع الأميركي يهدف للسيطرة على ثروات فنزويلا. هدف ترامب الحقيقي السيطرة على نفط فنزويلا"، موضحا أن "واشنطن تريد استغلال كل دول أميركا اللاتينية".

وقال الهندي إن الولايات المتحدة تسعى لإطاحة حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه يرى أن "ذلك مستبعد".

واعتبر عضو الحزب الحاكم في فنزويلا أن "تأميم الشركات الوطنية في بلاده هو ما أغضب واشنطن"، كما كشف أن علاقات فنزويلا الطيبة مع الصين وروسيا وإيران "لا تعجب واشنطن".

وأكد الهندي أن فنزويلا "اتخذت خطوات تحسبا لهجوم بري أميركي".

والسبت استهدفت هجمات أميركية مواقع عسكرية ومدنية في فنزويلا، بما في ذلك أحياء سكنية وبنى تحتية وسط كاراكاس.

وأصدر مادورو قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفه بـ"عدوان أميركي صارخ يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد".

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان للحكومة، أن "مادورو أصدر أيضا قرارا بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد"، محذرا من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة".

وأكد خيل أن "هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية"، وأن "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها".

واعتبرت فنزويلا هذا العدوان"جزءا من مخطط أميركي للاستيلاء على الثروات الطبيعية"، ودعت جميع القوى الوطنية إلى تفعيل خطط التعبئة العامة.