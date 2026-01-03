فبينما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه سمع دوي انفجارات قوية في كراكاس، نشرت بعض الحسابات على منصة "إكس لقطات فيديو تظهر وقوع انفجارات في العاصمة الفنزويلية.

ووفقا لفرانس برس، فقد سُمع في العاصمة الفنزويلية دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش).

يأتي سماع هذه الأصوات، التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.

وحتى الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش، كانت أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أيضا أنه سمع أصوات انفجارات قوية في كاراكاس في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وفقًا لشهود عيان.

وأشارت الوكالة إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من المدينة، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية.

وتحدثت وسائل إعلام فنزويلية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في كراكاس.

من جهتها، تحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن سماع دوي 7 انفجارات في كراكاس، وتحليق طيران على ارتفاع منخفض فوق العاصمة الفنزويلية.

وبينما هرع السكان إلى الشوارع في أحياء مختلفة، حيث أمكن رؤية تجمعات للأشخاص من مناطق متعددة في كاراكاس، لم يصدر عن الحكومة الفنزويلية تعليق فوري ردا على طلب للتعقيب.

ولم يعرف أسباب هذه الانفجارات بعد.