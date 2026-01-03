وألغى ممداني، الخميس، أمرا أصدره آدمز، الذي يواجه تهما فيدرالية بالفساد، كان يمنع وكالات المدينة من مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها.

كما ألغى أمرا آخر وقعه آدمز، في يونيو الماضي، يعتمد تعريفا واسعا لمعاداة السامية ويساوي بين بعض أشكال انتقاد إسرائيل، مثل معارضتها كدولة ذات أغلبية يهودية إثنية، ومعاداة السامية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولكن ممداني لم يلغ إنشاء "مكتب المدينة لمكافحة معاداة السامية"، وهو مكتب أنشأه آدمز في مايو الماضي.

وانتقد ممداني إسرائيل بسبب الحرب على غزة، ولكنه تعهد، طوال حملته، الانتخابية بحماية يهود نيويورك، وجدد تعهده في مؤتمر صحفي الخميس، قائلا إن "الإبقاء على مكتب مكافحة معاداة السامية.. جزء من الالتزام الذي قطعناه لليهود في نيويورك، ليس فقط لحمايتهم، بل للاحتفاء بهم وتقديرهم".

وانتقد ممداني خلال حملته الانتخابية إسرائيل بطريقة غير مسبوقة لمسؤول منتخب في نيويورك، التي تضم أكبر تجمع يهودي في الولايات المتحدة، إذ وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ودعم الحركات المؤيدة لمقاطعتها.

وأثارت تصريحات الديمقراطي قلق العديد من اليهود الذين انزعجوا من انتقاداته الصريحة لإسرائيل، وخصوصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هدد باعتقاله في حال زيارته للمدينة.