وقد يكون سقوط قتلى بداية لرد أشد صرامة من قبل نظام إيران في مواجهة المظاهرات، التي تباطأت في العاصمة طهران ولكنها اتسعت في أماكن أخرى.

ووقعت الوفيات، اثنان يوم الأربعاء، و5 يوم الخميس. وكانت هذه الوقائع في 4 مدن معظم سكانها من مجموعة اللور العرقية في إيران.

وتعد الاحتجاجات هي الأكبر في إيران منذ 2022 عندما أثار مقتل مهسا أميني (22 عاما) لدى احتجاز الشرطة لها مظاهرات على مستوى البلاد.

ورغم ذلك، لم تنتشر المظاهرات في جميع أرجاء البلاد ولم تصبح شديدة مثل تلك المحيطة بمقتل أميني، التي تم احتجازها بسبب عدم ارتداء الحجاب بطريقة توافق عليها السلطات.

وشهدت مدينة أزنا، الواقعة في محافظة لرستان، نحو 300 كيلومتر جنوب غرب طهران، أعمال العنف الأشد حدة.

وأظهرت مقاطع مصورة هناك متداولة على الإنترنت أشياء مشتعلة في الشوارع رافقها دوي إطلاق نار يتردد صداه بينما هتف المحتجون: "يا للعار! يا للعار!"

وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أن 3 أشخاص قتلوا.

واستشهدت وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك منافذ مؤيدة للإصلاح، بتقرير "فارس"، في حين لم تعترف وسائل الإعلام الحكومية بشكل كامل بالعنف هناك أو في أماكن أخرى.

ولم يتضح سبب عدم وجود المزيد من التقارير بشأن الاضطرابات، لكن الصحفيين واجهوا الاعتقال بسبب تقاريرهم في عام 2022.

وفي لوردجان، وهي مدينة في إقليم تشهار محال وبختياري بإيران، أظهرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت متظاهرين متجمعين في أحد الشوارع مع سماع صوت إطلاق نار في الخلفية. وتطابقت اللقطات مع المعالم المعروفة لمدينة لوردجان، على بعد نحو 470 كيلومترا جنوب طهران.

وذكرت وكالة انباء "فارس"، نقلا عن مسؤول لم تكشف هويته، إن شخصين قتلا خلال احتجاجات الخميس.

وقال مركز "عبد الرحمن بوروماند" لحقوق الإنسان في إيران، ومقره واشنطن، إن شخصين قتلا هناك، وحدد القتلى على أنهم من المتظاهرين.

كما شارك المركز صورة ثابتة لما يبدو أنه ضابط شرطة إيراني يرتدي درعا واقيا ويحمل بندقية صيد.

وفي فولادشهر بإقليم أصفهان الإيراني، أفادت وسائل إعلام رسمية بوفاة رجل هناك يوم الخميس، نسبتها جماعات ناشطة إلى قيام الشرطة بفتح النار على المتظاهرين.