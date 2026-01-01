واتهمت موسكو كييف الإثنين بمحاولة ضرب ⁠مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود بشمال روسيا باستخدام 91 ‌طائرة مسيرة هجومية ​بعيدة المدى.

وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.

وشككت أوكرانيا ودول غربية في الرواية الروسية بشأن محاولة الاستهداف المزعومة.

وقالت وزارة الدفاع ​الروسية في ‍بيان على تيليغرام اليوم الخميس: "كشفت عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة ‍في 29 ⁠ديسمبر 2025 كان منشأة في مقر الرئاسة ‍الروسية بمنطقة نوفغورود".

وأضاف البيان: "سيتم نقل هذه المواد إلى الجانب الأميركي من خلال القنوات المعمول بها".

وذكرت صحيفة ‌"وول ستريت جورنال" أمس ‍الأربعاء أن ‍مسؤولي الأمن القومي الأميركي خلصوا إلى أن أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو أحد مقرات إقامته ‌في ضربة بطائرات مسيرة.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين الإثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "غاضب ⁠جدا" بشأنه.