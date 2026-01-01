وقال الحاكم فلاديمير سالدو في منشور على منصة تلغرام: "استهدفت ثلاث مسيّرات مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في خورلي".

وأضاف: "وفق التقارير الأولية، أُصيب أكثر من 50 شخصا وقُتل 24". وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في الهجوم.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا "بدأت السنة الجديدة" بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة.

وذكر زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل".

وأشار إلى أن "الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة".

وكان الرئيس الأوكراني قال، الأربعاء، إن بلاده على بعد "10 بالمئة" فقط من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، فيما دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه إلى الإيمان بالنصر.