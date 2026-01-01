ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن أميركا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة الجنوبية على وسائل التواصل الاجتماعي القوارب وهي تسير في تشكيل متقارب، وهو أمر غير معتاد، وقال الجيش إنها كانت تتحرك ضمن قافلة على طرق معروفة لتهريب المخدرات.

وأضافت القيادة الجنوبية أنها أخطرت على الفور خفر السواحل الأميركي لتفعيل جهود البحث والإنقاذ.

ووقعت الهجمات يوم الثلاثاء، ولم يذكر بيان القيادة الجنوبية ما إذا كان قد جرى إنقاذ الأشخاص الذين قفزوا من القوارب.

ويعد استدعاء خفر السواحل لافتا، إذ واجه الجيش الأميركي انتقادات شديدة بعد أن قتلت القوات الأميركية ناجين من هجوم في مطلع سبتمبر الماضي عبر ضربة لاحقة استهدفت قاربهم المعطل.

واعتبر بعض النواب الديمقراطيين وخبراء قانونيون أن الجيش ارتكب جريمة، في حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض النواب الجمهوريين إن الضربة اللاحقة كانت قانونية.