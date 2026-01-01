وقال لاي في خطاب متلفز من المكتب الرئاسي: "لطالما كان موقفي واضحا: الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني وصمود المجتمع، وإنشاء قدرات ردع فعالة، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".

وتأتي تصريحات لاي بعد يوم من إعلان الصين أنها "أنهت بنجاح" التدريبات العسكرية حول تايوان.

وأطلقت الصين صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية هذا الأسبوع لإجراء مناورات تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ رئيسية وهجمات على أهداف بحرية.

وانتقدت تايبيه المناورات ووصفتها بأنها "استفزازية ومتهورة"، وقالت إنها فشلت في فرض حصار على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.