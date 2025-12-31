وأشاد بوتين بشكل خاص بالجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا، واصفا إياهم بالأبطال "الذين يقاتلون من أجل وطنكم ومن أجل الحقيقة والعدالة".

وقال بوتين: "نحن نؤمن بكم وبنصرنا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وألقى بوتين خطابه المسجل الذي استغرق 3 دقائق ونصف، أمام خلفية الكرملين المغطى بالثلوج، وهو تقليد لم يكسر إلا في عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه الحرب، حين ألقى الرئيس الروسي خطابه محاطا برجال ونساء يرتدون الزي العسكري.

وذكر مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، أن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا خلال هجوم ليلي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفل رضيع وطفلان آخران.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليغ كيبر، إن 4 مبان سكنية تضررت جراء القصف.

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كي" أن منشأتين للطاقة تابعتين لها تعرضتا لأضرار جسيمة.

وأشارت الشركة إلى أن 10 محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في منطقة أوديسا تضررت خلال ديسمبر الجاري وحده.

وأضاف كيبر أن الهجمات التي استهدفت أوديسا خلال الليل "تعد دليلا إضافيا على أساليب الإرهاب التي ينتهجها العدو، والتي تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية".

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح الأربعاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 101 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني.

وأضافت السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق بمصفاة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، إلا أنه جرى إخماده بسرعة.