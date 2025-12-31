وبحسب المصادر، عرض نتنياهو على ترامب مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام الإيراني بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو الماضي، معتبرا أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي.

ورغم امتناع البيت الأبيض عن التعليق الرسمي على فحوى الاجتماع، أكد مسؤول أميركي أن احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران كان مطروحا على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن ترامب يرى أن أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي ستقابل برد حاسم، مع تفضيله في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران.

وأوضح المسؤول الأميركي أن ترامب قد يرجح دعم "جولة ثانية" من الضربات إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتخذ خطوات حقيقية وقابلة للتحقق لاستعادة برنامجها النووي، لكنه أشار إلى أن الخلاف الأساسي يكمن في تعريف ما يُعد "إعادة إحياء" للبرنامج النووي، وما إذا كان هناك توافق أميركي إسرائيلي حول هذا التعريف.

وعلى صعيد آخر، تطرقت المحادثات إلى ملف غزة، حيث أفاد مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى بأن نتنياهو وافق على الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم تشككه، ومنح الإدارة الأميركية هامشا للمضي قدما في هذا المسار.

وتعهد ترامب لنتنياهو بأنه في حال لم تلتزم حركة حماس بالاتفاق ولم تبدأ في نزع سلاحها، فإن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل باتخاذ إجراء عسكري ضد الحركة.

وذكرت القناة 12 أنه "من المتوقع أن يعلن ترامب في يناير عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وإنشاء مجلس السلام في غزة وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة.