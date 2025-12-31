وقال إن قوات الأمن "أوقفت 125 مشتبها بهم من داعش في عمليات جرت بصورة متزامنة هذا الصباح في 25 محافظة".

والثلاثاء، كشف وزير الداخلية التركي أن الشرطة أوقفت 357 شخصا في إطار عملية واسعة النطاق نفذتها في 21 محافظة ضد داعش.

والإثنين، قُتل ثلاثة شرطيين خلال عملية ضد التنظيم المتطرف في يالوفا بشمال غرب تركيا، إثر مواجهة استمرت ساعات وأسفرت كذلك عن مقتل ستة من عناصر التنظيم، جميعهم أتراك.

والخميس الماضي، أمر مدعي عام إسطنبول باعتقال 137 مشتبها بانتمائهم إلى داعش "بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى أن التنظيم الإرهابي كان يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وتخشى تركيا من تسلل هذه الجماعة المتطرفة التي لا تزال نشطة في سوريا، التي تشترك معها بحدود طولها 900 كيلومتر.