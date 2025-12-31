وتشير تقارير استخباراتية وبيانات تتبع الملاحة التي وثقتها وكالة "رويترز" إلى أن القيادة الجنوبية الأميركية نشرت قوة ضاربة تضم حاملة طائرات نووية مدعومة بمدمرات وسفن قتال ساحلية، بإجمالي قوات يُقدّر بنحو 15 ألف جندي.

هذا الانتشار يتجاوز، وفقاً لتحليلات عسكرية نشرتها "وول ستريت جورنال"، مهام "مكافحة المخدرات" التقليدية، ليؤسس لما يُعرف عسكرياً بـ"السيطرة البحرية الكاملة".

هذا التحول الجذري توجته توجيهات صادرة عن البيت الأبيض، ركزت بشكل "شبه حصري" على فرض ما أسمته الإدارة بـ"الحجر الصحي" على صادرات النفط الفنزويلية.

استخدام هذا المصطلح تحديدا، الذي استعاره المستشارون القانونيون من أرشيف "أزمة الصواريخ الكوبية" عام 1962، يهدف بحسب خبراء قانون دولي صرحوا لشبكة "سي إن إن" إلى تجنب إعلان "حصار شامل"، الذي يُعتبر "إعلان حرب" بموجب القانون الدولي، مما يمنح واشنطن مرونة لقطع شريان الحياة الاقتصادي لكاراكاس دون التورط في التزامات قانونية بحماية المدنيين أو الدخول في حرب مفتوحة.

حرب الناقلات و"الأسطول الشبح"

اقتصادياً، تحولت المواجهة إلى "لعبة قط وفأر" معقدة في أعالي البحار. فقد كشفت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة في الطاقة، عن انخفاض حاد في صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية المتجهة لآسيا، نتيجة اعتراض البحرية الأميركية لعدة ناقلات وإجبار شركات التأمين البحري على سحب تغطيتها.

ورغم لجوء فنزويلا لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" من خلال ناقلات تغلق أجهزة التتبع (AIS) وتقوم بنقل النفط من سفينة لأخرى في عرض البحر، إلا أن الرقابة الأميركية عبر الأقمار الاصطناعية ضيقت الخناق بشكل غير مسبوق.

في خضم هذا الضغط الاقتصادي، كسر الرئيس دونالد ترامب "المحرمات" العسكرية عبر تغريدة أكد فيها توجيه ضربة دقيقة لـ"رصيف تهريب" داخل الأراضي الفنزويلية.

وفي حين ساد الصمت الرسمي في البنتاغون، انفردت وكالة "أسوشيتد برس" بنقل تفاصيل حساسة عن مسؤولين أميركيين، تؤكد أن الضربة نُفذت بطائرة مسيّرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليس الجيش النظامي.

هذا التفصيل جوهري جداً، حيث أشارت مجلة "فورين بوليسي" إلى أن إيكال المهمة للـCIA يندرج تحت بند "العمليات السرية"، مما يسمح لواشنطن بإنكار الحرب الرسمية، وفي الوقت نفسه يوجه رسالة نارية لمادورو بأن "مخابئك ومرافقك اللوجستية باتت مكشوفة".

استنفار في كاراكاس

التصعيد الأميركي استدعى رداً فورياً من كاراكاس، حيث أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها بكثافة على منصة "إكس" وتحققت منها وكالة "فرانس برس"، تحركات لقوات الجيش الفنزويلي ونصب بطاريات صواريخ ساحلية روسية الصنع، وسط خطاب تعبوي ضد "الغزو الإمبريالي".

دبلوماسياً، تحولت الأزمة إلى معركة في أروقة الأمم المتحدة، حيث قدمت فنزويلا، بدعم من روسيا والصين، شكوى لمجلس الأمن تصف "الحجر الصحي" بأنه "قرصنة دولة"، ومع ذلك، تبقى سيناريوهات المستقبل معلقة.

سيناريوهات المستقبل

فبحسب تقديرات نشرتها مجلة "الإيكونوميست"، لا يبدو أن واشنطن تخطط لغزو بري شامل في المدى المنظور (فترة الشهرين المقبلين) نظراً للكلفة العالية ومخاطر تدفق ملايين اللاجئين إلى دول الجوار الحليفة مثل كولومبيا والبرازيل.

وبدلاً من ذلك، تشير الترجيحات إلى استراتيجية "الانهيار من الداخل"؛ أي خنق الموارد المالية عبر الحصار البحري، وتفكيك الشبكات الأمنية عبر ضربات الـCIA، لترك النظام يواجه مصيره أمام ضغوط الشارع أو الانشقاقات العسكرية، في رهان محفوف بمخاطر انزلاق "الكاريبي" إلى حرب إقليمية واسعة عند أول خطأ في الحسابات.