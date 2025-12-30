أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها سيطرت بلدة "لوكيانوفسكويه" في مقاطعة زابوريجيا، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركيف، مشيرة أيضا إلى أن قواتها تقدمت على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات الغرب عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبر بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، على مواقع وخطوط حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في مقاطعة دونيتسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بأن القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، نفذت هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.
وحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1330 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا:
- نحو 200 جندي في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركيف.
- أكثر من 190 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركيف ودونيتسك.
- نحو 220 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوبية" في دونيتسك.
- أكثر من 470 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبتروفسك.
- أكثر من 210 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا.
- نحو 40 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا وخيرسون.