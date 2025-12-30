وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات الغرب عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف".

وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات دنيبر بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".

كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، على مواقع وخطوط حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بأن القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، نفذت هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.

وحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1330 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا: