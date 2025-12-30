وأقيمت مراسم الاحتفالية، حيث رفع العسكريون علم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ثم توجّهوا إلى مواقعهم الاستراتيجية المعدة مسبقا وتمركزوا بها، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.

في 21 نوفمبر من العام الماضي، استهدفت روسيا كبرى منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، مجربة بذلك اختبارا لمنظومة صاروخية جديدة متوسطة المدى.

ويعتبر أثر الضربة الجماعية بهذه المنظومة مكافئا لاستخدام سلاح نووي، مع ملاحظة أنها لا تصنف كسلاح دمار شامل.

صاروخ أوريشنيك

أوريشنيك، كلمة روسية تعني شجرة البندق.

يحلّق بسرعة 10 ماخ، أو ما بين 2 إلى 3 كيلومترا في الثانية.

متعدد الرؤوس الحربية.

يصنّف على أنه صاروخ "فرط صوتي".

صاروخ باليستي متوسط المدى.

لا يحمل حاليا رؤوسا نووية.

لا تستطيع أنظمة الدفاع الحديثة اعتراضه.

يبلغ مداه 3600 ميل.

يمكنه أن يضرب أي موقع في أوروبا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في خطاب في وقت سابق إن الصاروخ "أوريشنيك" يمكن استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.





