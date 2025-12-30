وأوضح البيان أن "هذا العقد يشمل تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف- 15 آي إيه لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، مع خيار لشراء 25 طائرة إضافية من الطراز نفسه".

وأشار البنتاغون إلى أن العقد الهجين يتضمن عدة صيغ تعاقدية، من بينها تكلفة مضافا إليها أجر ثابت، وسعر ثابت مع حوافز، وسعر ثابت نهائي، إضافة إلى بنود تعاقدية لم تحدد تفاصيلها بعد.

وسينفذ العمل في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، على أن يُستكمل بحلول 31 ديسمبر 2035.

وأضاف البيان أن العقد يندرج ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية لصالح دولة إسرائيل، وقد مُنح لشركة بوينغ كمصدر وحيد.

وتُعد الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والمزود الأبرز لها بالسلاح.

وجرى الإعلان عن العقد عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا.