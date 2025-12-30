أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أن المشتبه بهما في إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني "لم يكونا جزءا من خلية إرهابية".
وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي: "يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".
وكالات - أبوظبي
أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أن المشتبه بهما في إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني "لم يكونا جزءا من خلية إرهابية".
وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي: "يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".
وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي: "يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".