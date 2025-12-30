وخلال تحدثه للصحافة عقب لقاء مع ترامب في فلوريدا، قال نتنياهو إن هذه الخطوة تعكس "شعورا عارما" في إسرائيل تقديرا لدعم الرئيس الأميركي للبلاد.

وتابع: "كسر الرئيس ترامب العديد من الأعراف (...) لذلك قررنا كسر العرف أيضا أو ابتكار عرف جديد، وهو منحه جائزة إسرائيل".

وفي أكتوبر الماضي، أشاد نتنياهو بترامب ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل"، وذلك عقب إفراج حركة حماس عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة أسروا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب.

وأضاف: "عليّ أن أقول إن (هذا التقدير) يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف. إنهم يقدرون ما فعلتموه لمساعدة إسرائيل وللمساهمة في حربنا المشتركة ضد الإرهابيين وضد من يسعى لتدمير حضارتنا".

وعادة ما تكون جائزة إسرائيل مخصصة للإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل، مع وجود استثناء واحد لفئة "المساهمة الخاصة للشعب اليهودي".

وكان الشخص الوحيد غير الإسرائيلي الذي حصل على هذا النوع من التكريم حتى الآن، قائد الأوركسترا الهندي زوبين ميهتا عام 1991.

وقال ترامب إن الجائزة "مفاجئة حقا ومحل تقدير كبير"، ملمحا إلى أنه قد يسافر إلى إسرائيل لحضور الاحتفال بها.