وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في بيان نقلا عن وزارة الخارجية قولها: " أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة محاولة استهداف مقر إقامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، معربة عن إدانتها لهذا الاعتداء الآثم وما ينطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار".

وأكدت وزارة الخارجية، "تضامن دولة الإمارات مع رئيس روسيا الاتحادية وحكومة وشعب روسيا الصديق، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".