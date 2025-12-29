وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مارالاغو بفلوريدا: "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا، وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى".

وتابع ترامب: "سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية"، داعيا طهران للتوصل إلى اتفاق.

اتفاق غزة

وفيما يتعلق باتفاق غزة، أكد الرئيس الأميركي أن على حركة حماس التخلي عن سلاحها، معبرا عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة".

وأكد ترامب أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ قريبا، مضيفا: "سنفعل كل ما في استطاعتنا لاستعادة رفات آخر رهينة".

وبشأن علاقة إسرائيل بالدول المجاورة لها، قال ترامب: "آمل أن يصبح نتنياهو على وفاق مع سوريا"، كما أشار إلى تركيا قائلا: "سأتحدث مع نتنياهو بخصوص تركيا".

وأكد ترامب أن "هناك 5 موضوعات رئيسية سأبحثها مع نتنياهو"، مضيفا:"سويت 3 قضايا خلال 5 دقائق من لقائي مع نتنياهو".