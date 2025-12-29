وذكرت الوزارة في بيان أن "حملة الاستدعاء الخريفية للمواطنين لأداء الخدمة العسكرية لعام 2025 انتهت، وفقا للمرسوم رقم 690 الصادر في 29 سبتمبر 2025 عن رئيس روسيا.

وتم استدعاء 135 ألف مجند للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات والتشكيلات العسكرية خلال خريف هذا العام".

وأوضحت الوزارة أنه "تم إلحاق معظم المجندين بوحدات تدريب وتشكيلات عسكرية، حيث سيتعلمون تشغيل المعدات العسكرية الحديثة والحصول على تخصص عسكري، كما جرى توجيههم خصيصاً لتعزيز الوحدات العلمية ووحدات البحث والإنتاج، إضافة إلى السرايا الرياضية.

وقد تم تعيين 680 مجندا في الوحدات العلمية ووحدات البحث والإنتاج، بينما انضم 240 مجنداً من المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية إلى السرايا الرياضية".

وتجري روسيا حملات تجنيد إلزامي مرتين في السنة، الأولى في الربيع والثانية في الخريف.

وفي السنة الماضية، استدعى الجيش الروسي 133 ألف مجند، فيما جُند خلال دورة التجنيد الربيعية من هذا العام نحو 160 ألف شخص.

وجاء هذا الإعلان بعد إقرار البرلمان الروسي، في قراءة أولى بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، مشروع قانون يقضي باعتماد دورة تجنيد واحدة خلال السنة عوض دورتين.