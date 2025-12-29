ورفضت أوكرانيا التصريحات الروسية بأن 91 طائرة مسيرة هاجمت مقر إقامة بوتين في شمال روسيا، ووصفتها بالأكاذيب، واتهمت موسكو بمحاولة تقويض محادثات السلام.

وقال مستشار السياسة الخارجية للكرملين يوري أوشاكوف، إن بوتين وترامب تحدثا اليوم، وإن ترامب وكبار مستشاريه أطلعوا بوتين على المفاوضات مع أوكرانيا.

وأبلغ بوتين ترامب بهجوم الطائرة المسيرة على مقر الرئاسة الروسية، وذكر لترامب أن روسيا تراجع موقفها نتيجة لذلك.

وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو في وقت سابق، الاثنين، بالسعي لتقويض الجهود الدبلوماسية بين كييف وواشنطن، وذلك بعد اتهام موسكو لأوكرانيا بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "روسيا تعود مجدداً، مستخدمة تصريحات خطيرة لتقويض كل نتائج جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وندد زيلينسكي بما اعتبره "كذبا" من جانب روسيا إزاء استهداف مقر إقامة بوتين، معتبرا أن موسكو "تمهد ببساطة لتنفيذ ضربات، على الأرجح على العاصمة، وربما على مبان حكومية".