وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود.

وحول تأثير الهجوم على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أوضحت الوكالة أن موسكو ستواصل التفاوض، لكنها ستغير موقفها التفاوضي.

من جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن موسكو سترد على الهجوم الأوكراني.

وأوضحت الوكالة، أن موسكو حددت هدف الهجوم الروسي المضاد وتوقيته بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين.