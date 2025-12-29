وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش و3 من عناصر الشرطة، فيما أصيب 8 آخرون خلال الاشتباكات مع التنظيم.

وتابع يرلي قايا: "فقد ثلاثة من عناصر الشرطة الشجعان أرواحهم للأسف، وأصيب 8 عناصر شرطة وحارس أمن"، كما أشار الوزير إلى القبض على 139 مشتبها به خلال العملية الأمنية.

وكانت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية قد ذكرت أن اشتباكا بين الأمن ومسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش وقع في منطقة يالوفا شمال غربي تركيا.

وأفادت التقارير بأن الشرطة في يالوفا أطلقت عملية استهدفت منزلا يعتقد أنه كان فيه عناصر من التنظيم بالقرب من البلدة.

ولم تذكر التقارير تفاصيل عن مدى خطورة إصابات عناصر الشرطة التركية خلال العملية، أو عدد عناصر التنظيم الذين جرى استهدافهم.